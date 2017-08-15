Пока, "Пока все дома". Телепрограмма не будет выходить на "Первом канале"

Телепередача «Пока все дома» больше не будет выходить на Первом канале, сообщает "Медуза" со ссылкой на РБК.

По данным издания, решение о разрыве отношений с компанией «Дом», которая производит "Пока все дома", было принято около месяца назад. Контракт с компанией был расторгнут в связи с тем, что при проверке стало известно, что ведущий Тимур Кизяков и его супруга Елена брали деньги за производство так называемых «видеопаспортов сирот», которые затем показывали в рубрике «У вас будет ребенок».

Тимур Кизяков ранее в разговоре с «Медузой» утверждал, что деньги на производство «видеопаспортов сирот» необходимы для того, чтобы обеспечить высокое качество продукта.

Как пишет "Газета.ру", телеведущий отказался комментировать информацию о закрытии программы.