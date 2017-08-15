За звание лучшего футболиста по версии УЕФА поспорят Роналду, Месси и Буффон

Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду попали в шорт-лист претендентов на звание лучшего футболиста Европы сезона-2016/17 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом пишет Lenta.ru.

Сообщается, что награда будет вручена 24 августа в Монако в ходе церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона — 2017/18.

Как уточняет "Спорт-Экспресс", шорт-лист был определен по итогам опроса жюри из 80 тренеров клубов, которые участвовали в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, а также 55 журналистов, выбранных Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). От России голосовал заместитель шефа отдела футбола "СЭ" Александр Бобров.