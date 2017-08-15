Рэп-баттл. Суд обязал рэпера Басту выплатить Децлу 350 тыс. рублей

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону обязал рэп-исполнителя Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, выплатить другому рэперу Кириллу Толмацкому (он же Децл) 350 тысяч рублей. Штраф назначен за оскорбления ростовским музыкантом коллеги по жанру в соцсетях.

Как пишет "Российская газета", Вакуленко присутствовал на суде лично. Толмацкий в суд не явился, его интересы представлял адвокат Роман Лалаян. Он подтвердил намерения своего доверителя взыскать с Вакуленко четыре миллиона рублей и требование удалить из аккаунта Басты в Twitter сообщения, которые Толмацкий считает оскорбительными. Ростовкий рэпер, в свою очередь, заявил о том, что Толмацкий заинтересован в этом процессе, чтобы поднять свою популярность.

По информации "Известий", Баста также подал ходатайство представителя о проведении экспертизы с целью определения, является ли Децл гермафродитом.

Издание напоминает, что конфликт в интернете разгорелся в июне этого года после того, как Толмацкий пожаловался на громкую музыку в ночном клубе, которая мешает спать членам его семьи. При этом он негативно высказался о самих произведениях Вакуленко. В ответ Баста в соцсетях обозвал Толмацкого и подверг его резкой критике.