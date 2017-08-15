Нам не жалко. Россия отдала Казахстану целое озеро

Небольшое озеро Сладкое в Купинском районе Новосибирской области после демаркации границы полностью перейдет Казахстану. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на администрацию Купинского района. Ранее граница между Россией и Казахстаном проходила по озеру и России принадлежала его часть.

Представитель регионального пограничного управления ФСБ уточнил, что демаркация границы с Казахстаном, которая началась еще в 2005 году с делимитации (определения общего положения и направления границы между сопредельными государствами), на этом участке проводилась впервые.

Глава администрации Купинского района Владимир Шубников заявил, что с экономической точки зрения переход озера к Казахстану ничего не значит. «У нас это озеро незарыбленное, только природу украшает. Это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное», — подчеркнул Шубников.

Впрочем, озеро было популярно среди местных жителей. Как сообщил "РИА Новости" представитель регионального Пограничного управления ФСБ, люди часто приезжали на водоем в сезон охоты. При этом силовики утверждают, что местные жители восприняли новость о передаче озера спокойно.

