В ХМАО будут судить начальника палаточного лагеря, на территории которого тяжело ранили ребенка

Следственным комитетом РФ по ХМАО возбуждено уголовное дело в отношении начальника туристического палаточного лагеря, на территории которого 11-летний ребенок получил тяжелое ранение из пневматического оружия. Ему вменяется ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

9 августа 2017 года на территорию лагеря с разрешения начальника пришел 20-летний юноша, который принес с собой пневматическое ружье. По предварительным данным, юноша начал стрелять по мишеням и по неосторожности попал в 11-летнего мальчика. Ребенок получил тяжелое ранение в живот и был госпитализирован. В отношении молодого человека также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Также проведена судебно-медицинская экспертиза, назначена баллистическая судебная экспертиза, изъята документация, касающаяся организации работы лагеря, а также должностные инструкции работников. В ходе следствия будет проверено, каким образом осуществлялся контроль за местонахождением детей в лагере. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в аппарате следственного управления.