Volvo XC60 стал самым неугоняемым авто в России по версии страховщиков

В страховой компании «Альфастрахование» провели анализ перечня моделей, которые наименее подвержены автоугонам. Эксперты взяли данные за последние 12 месяцев.

Как пишут «Автоновости дня», наименее востребованным автомобилем у российских автоугонщиков стал Volvo XC60. Речь идет о кроссовере первого поколения. В Топ-3 рейтинга также вошли Skoda Octavia и российская Lada Kalina.

В первую десятку также пошли кроссоверы BMW X3, Audi Q3, Volvo XC90, Ford Kuga и Chevrolet Niva, лифтбэк Skoda Rapid, а также популярный в стране универсал Lada Largus.

Напомним, ранее страховщики составили список самых угоняемых машин. Его возглавил внедорожник Lexus GX.