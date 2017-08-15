Бил Гейтc сделал самое крупной пожертвование за 17 лет. Угадаете сколько?

Основатель Microsoft Билл Гейтс сделал самое крупное пожертвование на благотворительность за 17 лет, сообщает «Meduza».

Гейтс, по информации Bloomberg, отдал 65 миллионов акции Microsoft, стоимость которых составляет $4,6 миллиарда. После передачи акций, на благотворительные цели доля Гейта в Microsoft составила 1,3 процента. Кому были переданы акции неизвестно, но есть данные, что передача была оформлена 6 июня.

Ранее основные пожертвования Гейтс делал в фонд, основанный им и его супругой Мелиндой.