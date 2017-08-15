Югорские пожарные научили детей пользоваться огнетушителями

Сотрудники МЧС Югры продолжают проводить в летних пришкольных лагерях занятия по пожарной безопасности.

В Урае в открытом уроке приняли участие школьники из этноцентра «Силава». На занятии воспитанники детского лагеря изучали устройство огнетушителя и правила его использования. Теорию закрепили на практике - каждый из участников под руководством наставника попробовал огнетушитель в действии. А в урайском центре дополнительного образования сотрудники МЧС провели анкетирование школьников, которые ответили на вопросы по пожарной безопасности. Результаты показали, что ребята отлично знают как вызывать пожарных и что при этом необходимо сообщить диспетчеру.

В Ханты-Мансийске сотрудники 7 отряда ФПС и инспекторы по пожарному надзору организовали для воспитанников пришкольных лагерей экскурсии, на которых рассказали детям как вести себя при пожаре и как его не допустить. С работой огнеборцев ребята познакомились в пожарно-спасательном музее.

А юные жители Лангепаса стали свидетелями сбора и выезда пожарных по тревоге. Этот норматив огнеборцы продемонстрировали для детей из пришкольных лагерей «Дружба», «Витамин успеха» и «Калейдоскоп». После посещения пожарно-спасательной части детвора приняла участие в спортивных состязаниях и уроке по ОБЖ, сообщает пресс-служба окружного управления МЧС.