Накануне в Ханты-Мансийске стартовала продажа билетов на домашние матчи ХК "Югра".

Билеты можно приобрести на нашем официальном сайте и кассах "Арены-Югра". Их стоимость начинается от 150 рублей (для льготников - от 120 рублей). При этом, подчеркивается, что в день матча стоимость билета станет дороже на 50 р.

Кроме того, партнер ХК «Югра» туристическая компания «Центр бронирования горячих туров» разыграет среди болельщиков поездку в Ригу на матч "Динамо" - "Югра" (22.01.2018). Чтобы стать счастливым обладателем путевки, нужно успеть до Нового года собрать 20 билетов с домашних матчей.

Первая домашняя игра состоится 22 августа. "Югра" скрестит клюшки с череповецкой «Северсталью». Начало матча в 19:00.

Время работы касс: 11:00-19:00 Пн-Пт, обед 15:00-16:00. Телефон: 8 (3467) 364-005.