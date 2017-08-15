В Тюмени уничтожили поле дикой конопли

На окраине Тюмени, вблизи новостроек в районе ул. Тимофея Чаркова было обнаружено поле с дикорастущей коноплей. Его нашли сотрудники прокуратуры.

В ведомстве заявили, что согласно федеральному закону «О наркотических средствах и психотропных веществах» юридические и физические лица, являющиеся собственниками или пользователями земельных участков, на которых произрастают либо культивируются наркосодержащие растения, обязаны их уничтожить.

Прокуратура Ленинского округа Тюмени совместно с должностными лицами управы Ленинского округа Тюмени и отдела полиции № 2 УМВД России по Тюмени организовала мероприятие по уничтожению. Подрядчики с задачей справились.