Ракеты КНДР в боевой готовности, но Ким Чен Ын готов подождать с ударом по острову Гуам

Северокорейское издание KCNA сообщило, что 14 августа Ким Чен Ын встретился с руководством ракетных войск страны. Военные доложили о готовности нанести удар в сторону острова Гуам и необходим лишь приказ от ЦК компартии КНДР, сообщают «РБК».

«Американские империалисты уже завязали петлю у себя на шее из-за своего конфронтационного рэкета», – заявил Ким Чен Ын, хотя тут же отметил, что готов подождать, пока США обдумают и придут к решению, которое облегчит их «ужасную судьбу».

Напомним, что ранее Министр обороны США Джеймс Мэттис предупредил: «если Пхеньян решится на применение ядерного оружия, Вашингтон ответит «эффективно и подавляюще».