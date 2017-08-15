​Администрация города отчиталась о денежных расходах на своих сотрудников за прошедшие полгода

Сургутская администрация опубликовала на своем сайте сведения о численности работников органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 полугодие 2017 года.

Как отмечается в отчете, расходы на денежное содержание работников органов местного самоуправления (а таких 805 человек) составили 450 466 рублей. А расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений (13 602 человека) за шесть месяцев текущего года составили 4 340 059 рублей.