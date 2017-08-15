ФАС готова к суду с Мегафоном и другими операторами для отмены роуминга

Замглавы антимонопольного ведомства Анатолий Голомолзин заявил, что Федеральная антимонопольная служба России готова судиться с операторами по вопросам отмены роуминга в РФ. Он подчеркнул, что ФАС выигрывает не менее 85 процентов дел в суде, сообщает «ТАСС».

«Сотовые операторы знают возможности ФАС, многие из них часто обращаются в ФАС в качестве заявителей по делам о нарушении антимонопольного законодательства. Мы готовы посостязаться в любой инстанции, полагаем, что проблема внутрисетевого роуминга и национального роуминга должна быть решена», – сказал он.

Стоит отметить, Голомолзин заявил, что ведомство не располагает информацией об обращении «Мегафона» в суд. А также подчеркнул, что не существует никаких оснований для существования внутрисетевого роуминга. Что не мало важно, после отмены роуминга тарифы для населения вырасти не должны, уверен замглавы антимонопольного органа.

Напомним, что Мегафон собирался подать исковое заявление в суд против ФАС.

В «Мегафоне» сообщили, что компания подала заявление об обжаловании претензий ФАС вечером 14 августа. «Ждем подтверждения о получении», – сообщили в компании.

МТС в свою очередь, ведут диалог с ФАС.