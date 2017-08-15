​В Сургуте молодую многодетную маму могут посадить в тюрьму за жестокое обращение с детьми

В минувшее воскресенье сургутские полицейские в результате проведения профилактических мероприятий «Подросток» возбудили уголовное дело на нерадивую молодую маму.

Девушка 1995 года рождения продолжительное время не исполняла свои родительские обязанности по воспитанию своих 4-х малолетних детей, пренебрегала запросами и потребностями детей, не обеспечивала их одеждой и обувью, не предоставляла полноценного питания, дети находились без надлежащего ухода и оставались на сутки и более одни в квартире. Теперь горе-мамаше грозит штраф в размере до ста тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.