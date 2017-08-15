​Сургутские полицейские проводят профилактическое мероприятие «Подросток»

В ходе мероприятий за 4 дня к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних привлечены 28 родителей. Выявлены и поставлены на учет 12 несовершеннолетних за совершение правонарушений и антиобщественных действий. Всего проверено 304 места скопления несовершеннолетних, в том числе досуговые учреждения для подростков. Проведены индивидуальные профилактические беседы и лекции в детских летних лагерях.

Для несовершеннолетних, которые уже состоят на профилактическом учете в ОДН УМВД России по г. Сургуту, была организованна экскурсия в отдел полиции и изолятор временного содержания, где полицейские рассказали и показали все особенности содержания, а также провели беседу и пожелали быть законопослушными.