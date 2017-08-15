16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,9266   EUR  70,3718  

​Сургутнефтегаз стал четвертым в России налогоплательщиком. Он дал государству треть своей выручки — сотни миллиардов рублей

РБК опубликовал рейтинг компаний-налогоплательщиков, первое место занял Роснефть (сумма налога 1,3 трлн рублей из выручки 4,9 трлн), далее Газпром (сумма налога 1,1 трлн рублей из выручки 6,1 трлн), замкнул тройку Лукойл (сумма налога 564 млрд рублей из выручки 4,7 трлн). Сургутнефтегаз обосновался на 4 месте он отдал государству треть выручки (330 млрд рублей из выручки 1 трлн).

За Сургутнефтегазом следуют: Сбербанк России, Татнефть, РЖД, Росатом, Башнефть.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:03, просмотров: 127, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Сургут оказался на 15 месте эффективности местной власти в Югре. Как это получилось?

​Сургут оказался на 15 месте эффективности местной власти в Югре. Как это получилось?
СИА-ПРЕСС ознакомился с гигантским окружным отчетом и подготовил занятную статистику
Константин Шперлинг Сегодня в 15:16
161 0
Это не просто приведет к расцвету теневого рынка алкоголя, но и ударит по цивилизованному бизнесу

Это не просто приведет к расцвету теневого рынка алкоголя, но и ударит по цивилизованному бизнесу
Торгово-промышленная палата Югры выступила против выноса продажи алкоголя за черту городов
Пресс-служба ТПП ХМАО - Югры Сегодня в 11:50
216 0
Дети Югры с диагнозом ДЦП смогут получить консультацию у петербуржского специалиста

Дети Югры с диагнозом ДЦП смогут получить консультацию у петербуржского специалиста
Врач Валерий Умнов просит собрать группу, куда войдет не менее 60 детей, которым необходима его помощь
Анастасия Семихатских Сегодня в 11:46
218 0
В Сургуте собирают деньги на памятник Владимиру Высоцкому. Сумма немаленькая

В Сургуте собирают деньги на памятник Владимиру Высоцкому. Сумма немаленькая
Муниципалитет не сможет выделить полную сумму, поэтому было решено создать «Благотворительный фонд имени Высоцкого»
Владимир Безукладников Сегодня в 10:50
227 0
​Рубль во втором полугодии будет падать // АУДИО, ТЕКСТ

​Рубль во втором полугодии будет падать // АУДИО, ТЕКСТ
К концу года при условии сохранения цен на нефть вблизи текущих уровней пара рубль-доллар может уйти в зону 62-64, пара рубль-евро – к уровням 73-75.
Валерия Пятина, финансовый советник Сургутского филиала «БКС Премьер» Сегодня в 09:29
199 0
​У проблемы с назначением стеклянной новостройки на Энергетиков есть решение. Но его нужно принять городским властям

​У проблемы с назначением стеклянной новостройки на Энергетиков есть решение. Но его нужно принять городским властям
Анастасия Семихатских 14 августа в 15:52
1180 3
«Сменится десять поколений сургутян, а кедровые леса останутся на своем месте»

«Сменится десять поколений сургутян, а кедровые леса останутся на своем месте»
​Бывший замглавы Сургута Владимир Браташов рассказал об инициативе создания кедровой аллеи.
Анастасия Семихатских 14 августа в 14:16
520 1
​Рыжие не отступают

​Рыжие не отступают
Жители дома на Фёдорова,  67,до сих пор воюют с тараканами, ползущими из неблагополучной квартиры
Лилия Сулейманова 14 августа в 14:07
416 3
Прекрасное далёко. Строительство сквера в 31-м микрорайоне замерло

Прекрасное далёко. Строительство сквера в 31-м микрорайоне замерло
Яна Черепанова 12 августа в 11:02
1108 0
​Сургутская неделя. Чем пахнет?

​Сургутская неделя. Чем пахнет?
Совсем недавно в Сургуте пахло гарью, а теперь попахивает осенью. Впрочем, не только природные ароматы вторгались в жизнь сургутян на минувшей неделе: к запаху свежеиспеченного хлеба примешалось амбре уголовного дела.
Олег Владимиров 11 августа в 17:48
938 0
Тарас Самборский

Нет репродукции нормальных людей
«Я думаю, в ближайшие два года каких-то позитивных изменений в Сургуте не произойдет. Упование на «Сургутнефтегаз» бессмысленно, там свои задачи и проблемы». Интервью ИА Ura.ru.
Тарас Самборский 11 августа в 12:13
1579 6
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Во все времена ваша профессия была одной из самых уважаемых и почётных

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Во все времена ваша профессия была одной из самых уважаемых и почётных
От всей души желаю крепкого здоровья и счастья, а делу, которому вы посвятили свою жизнь, – стабильности и процветания!
Надежда Красноярова, Председатель думы г. Сургута 11 августа в 11:37
606 0
Итоги этих форумов превращаются в пшик, как только выходишь на улицу

Итоги этих форумов превращаются в пшик, как только выходишь на улицу
Там ты по уши окунешься в реальность.
Альберт Леонов, председатель НП «Правоведы» 11 августа в 11:13
1135 6
​Урбанистика, которая не слышит историю

​Урбанистика, которая не слышит историю
Заметки на полях конференции «Практические итоги II урбанистического форума в г. Сургуте»
Игорь Стась, историк-урбанист, Сургутский государственный университет 11 августа в 09:27
1010 3
​Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником

​Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником
Желаю вам успехов в делах, процветания, благополучия и оптимизма!
Вадим Шувалов, Глава города Сургута 11 августа в 09:20
925 0
ВИДЕО ДНЯ. Выступление женской пилотажной группы «Барсы» в Новосибирске

ВИДЕО ДНЯ. Выступление женской пилотажной группы «Барсы» в Новосибирске
Редакция СИА-ПРЕСС 10 августа в 13:12
743 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика