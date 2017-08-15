​Сургутнефтегаз стал четвертым в России налогоплательщиком. Он дал государству треть своей выручки — сотни миллиардов рублей

​Сургутская неделя. Чем пахнет?

Совсем недавно в Сургуте пахло гарью, а теперь попахивает осенью. Впрочем, не только природные ароматы вторгались в жизнь сургутян на минувшей неделе: к запаху свежеиспеченного хлеба примешалось амбре уголовного дела.