​Сургутнефтегаз стал четвертым в России налогоплательщиком. Он дал государству треть своей выручки — сотни миллиардов рублей

РБК опубликовал рейтинг компаний-налогоплательщиков, первое место занял Роснефть (сумма налога 1,3 трлн рублей из выручки 4,9 трлн), далее Газпром (сумма налога 1,1 трлн рублей из выручки 6,1 трлн), замкнул тройку Лукойл (сумма налога 564 млрд рублей из выручки 4,7 трлн). Сургутнефтегаз обосновался на 4 месте он отдал государству треть выручки (330 млрд рублей из выручки 1 трлн).
За Сургутнефтегазом следуют: Сбербанк России, Татнефть, РЖД, Росатом, Башнефть.
Почти кванториум? // Директор Центра молодежного инновационного творчества Алексей Иванов // ONLINE 17 августа в 11.00