В Югре снова обсудили строительство второго моста через Обь возле Сургута

Одной из центральных тем на заседании проектного комитета стало строительство второго автомобильного моста через Обь в районе Сургута. Как отметила губернатор Наталья Комарова, за последний месяц по этому направлению произошли ключевые изменения. В частности, по словам главы региона, в Минтранс России ушли предложения о заключении соглашения по формированию транспортного коридора «Москва – Тюмень – Сургут – Салехард», частью которого станет новый мост.

Одновременно этот приоритетный проект был представлен на площадке стратегического форума «Транспортные системы России», где прошел «стресс-тест» и получил хорошие оценки экспертов, сообщается на сайте окружного правительства.