​Пассажир UTair стал миллионным в аэропорту Сургута

15 августа на рейсе авиакомпании UTair из Норильска прилетел миллионный пассажир, обслуженный аэропортом Сургута в 2017 году.

Им стала гостья города Анна Гурьянова. Вместе с семьей дальше она направилась в Москву и Краснодар, чтобы отдохнуть на юге и встретиться с родственниками. Представители UTair и аэропорта поздравили путешественницу, вручив ей памятные подарки.

«UTair и аэропорт Сургута сотрудничают на протяжении многих лет, и мы рады поздравить коллег с очередным значимым достижением. С начала года авиакомпания перевезла через аэропорт 500 тысяч пассажиров – 50% от его общего пассажиропотока. Миллионный клиент, обслуженный аэропортом, оказался пассажиром рейса Норильск – Сургут. В этом году UTair участвует в социально значимой программе: авиакомпания обеспечивает транспортную доступность в период реконструкции воздушной гавани Норильска. В течение всей недели, кроме воскресенья, самолеты UTair ATR-72 ежедневно совершают по 3 рейса из Норильска в Сургут, Красноярск и обратно», – прокомментировал президент «UTair – Пассажирские авиалинии» Алексей Будник.

Сегодня UTair выполняет полеты из Сургута по 28 направлениям в регионы России, в том числе в труднодоступные населенные пункты, и ближнее зарубежье.