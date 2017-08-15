​В Югре назвали самые удобные для инвестиций муниципалитеты

Состоялось заседание Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности Под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой. Участники обсудили результаты рейтинга муниципальных образований по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции

«Он был рассчитан по итогам 2016 года, в том числе с использованием данных за 2015 год, что позволило установить динамику и направление инвестиционных процессов», – отметила губернатор Югры.

Директор «Регионального центра инвестиций» Юрий Корольский, сообщил, что первые три места в рейтинге разделили Сургутский и Ханты-Мансийский районы и город Ханты-Мансийск.

«Важно, что многие из них улучшили итоговый балл и поднялись в рейтинге. Так, Сургутский район с 11 места поднялся на первое, а Ханты-Мансийский район переместился с 10 на вторую строчку рейтинга», – рассказал Юрий Корольский.

Стоит отметить, что общая тенденция также положительна и в среднем по автономному округу с 2015 по 2016 год рост значения показателя комплексной оценки эффективности увеличелся на 11 процентов.