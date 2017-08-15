​В Индии задержали четырех человек по подозрению в утечке новой серии «Игры Престолов»

В Индии были задержаны четыре человека по подозрению в организации утечки серии телесериала «Игра Престолов» до его официального выхода, сообщают «РИА Новости».

Задержанные являются сотрудниками компании, которая имеет доступ к еще не вышедшим сериям. «Мы занимались расследованием этого дела и задержали четырех человек за незаконное размещение четвертого эпизода седьмого сезона», — заявил заместитель комиссара полиции Акбар Патан.

Стоит отметить, что BBC называет сериал HBO самым пострадавшим от пиратов.

Ранее портал siapress.ruсообщил, что неизвестные хакеры хакеры требуют $6 млн от HBO за выкуп украденных сценариев.