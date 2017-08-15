В Нижневартовске психологи оценили работу регистраторов в городской поликлинике

Анализ деятельности медицинских регистраторов провели психологи Нижневартовской городской поликлиники Лилия Кильмухаметова и Ольга Савченко.

В течение месяца они присутствовали в регистратурах взрослых поликлиник и вели наблюдение за пациентами и работой медрегистраторов. По итогам работы психологи провели совещание с заведующими взрослых поликлиник и старшими медицинскими сестрами.

«Основная цель проекта «Бережливая поликлиника» - это достижение высоких результатов в работе, повышение качества и доступности медицинской помощи населению за счет оптимизации процессов и устранения потерь, - отметила Лилия Кильмухаметова. - Бережное отношение к персоналу непременно даст свои плоды и благотворно скажется на пациентах».

В поликлиниках постепенно вводится электронный документооборот, что также упрощает работу регистраторов. Планируется, что в ближайшем будущем в холлах поликлиник посетителей будут встречать администраторы, которые помогут сориентироваться в дальнейших действиях, а сотрудники колл-центра дадут необходимую информацию по телефонам. Все эти новшества должны значительно разгрузить работу регистратуры.

А пока психологи планируют дважды в месяц проводить для медрегистраторов учебу за круглым столом, где расскажут, как вести себя с разгневанным пациентом и как погасить конфликтную ситуацию. Кроме того, будет разработан и представлен алгоритм действий, который поможет медработникам справиться с наиболее сложными ситуациями.