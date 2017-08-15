Музей литераторов Конды в Силаве восстанавливает наследие малых коренных народов

Писатель, заместитель председателя окружной Думы Еремей Айпин подарил общественному музею литераторов Конды в Силаве новые книги. Музей был создан при его поддержке и поддержке коллег-депутатов из Ассамблеи представителей коренных народов Севера.

На прошлой неделе Еремей Айпин встретился с главой города Анатолием Ивановым, с активом ветеранского клуба «Возрождение». И заехал в Силаву.

«С Анатолием Владимировичем мы обсудили возможности поддержки общественного музея и самого этноцентра, – отметил он. – Мне кажется, что Силава может принимать не только кондинцев и урайцев, но и гостей со всей России, и что здесь можно проводить настоящие научные конференции».

Вообще, темы сохранения культуры, традиций и, прежде всего, памяти стали основными на встрече с клубом «Возрождение».

Материалов у музея в Силаве пока мало. Многое нужно восстанавливать. Не сохранилось документального наследия первого прозаика-северянина Пантелея Еврина (Пантелеймона Чейметова). Надо собирать по крупицам научное наследие первой ученой из народа манси Матрены Вахрушевой.

«Кстати, сейчас мы готовим очередной, уже тридцать пятый номер газеты «Вестник Ассамблеи, – заметил Айпин. – Она выходит два раза в год, и каждый номер становится тематическим. Новый будет посвящен Дню коренных народов мира. Мы опубликуем в нем материал о клубе «Возрождение». И постараемся «собрать» югорский «Бессмертный полк», вспомнив имена земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной. Однако, готовя материалы, мы столкнулись с тем, что порой не осталось даже фотографий и сложно найти информацию, где, в каких частях сражались фронтовики – ханты и манси».