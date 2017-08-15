В Югре подвели итоги весеннего лесокультурного сезона

Югорские лесоводы подвели итоги весеннего лесокультурного сезона. Плановые показатели за первый лесовосстановительный период 2017 года выполнены на 25% от годового плана. Специалисты управления лесного хозяйства и особо охраняемых природных ресурсов Югры отмечают, что по процентному показателю округ отстает от большинства субъектов РФ, но при этом нужно понимать, что и общий объем лесовосстановления в регионе в несколько раз выше.

К примеру, по данным Рослесхоза, в числе лидеров тех, кто эффективно провел весенний лесокультурный сезон, выполнив наибольшие объемы лесовосстановления, Ленинградская область с показателем 8 тыс. га, Тверская область – 7,2 тыс. га, Республика Башкортостан – 7 тыс. га. К сравнению, по итогам первого периода на землях лесного фонда Югры лесовосстановительные работы выполнены на площади 5,5 тыс. га при запланированных объемах 22 тыс. га.

«На сегодняшний день лесовосстановительные работы ведутся согласно плану. Искусственное лесовосстановление выполнили на площади 751,8 га, это 57,8 % от плана 1300,0 га, содействие естественному лесовосстановлению провели на площади 4 416,2 га, (22 %) от плана 20050,0 га и мероприятия комбинированного лесовосстановления организовали на площади 332,0 га (51 %) от плана 650,0 га. В августе-сентябре текущего года мероприятия по восстановлению леса должны быть завершены», – отмечает начальник управления лесного хозяйства и особо охраняемых природных ресурсов Василий Туленков.

Напомним, эффективное лесовосстановление является одной из ключевых задач органов исполнительной власти субъектов РФ. В Год экологии глава Рослесхоза Иван Валентик поставил перед регионами задачу – обеспечить баланс выбытия и восстановления лесов.