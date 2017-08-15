На Всемирной летней Универсиаде, стартующей в субботу в тайваньском городе Тайбэй, выступят югорчане. В программе соревнования по 21-му виду спорта. Как сообщили в окружном Департаменте физкультуры и спорта, наш округ в составе сборной страны представят 6 спортсменов: это два пловца: Никита Ульянов из Нижневартовска и Кристина Вершинина из Ханты-Мансийска. В плавании на открытой воде Югру представит Ольга Козыдуб. В составе женской сборной России по водному поло спортсменки из Ханты-Мансийска: Наталья Перфильева, Любовь Исакова, Татьяна Ковина. Тренером команды России назначена главный тренер ватерпольного клуба "Югра" Татьяна Петрова.
Югорчане выступят на Всемирной летней Универсиаде
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