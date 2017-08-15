Клещи в Югре по-прежнему активны

По данным окружного Роспотребнадзора, с начала эпидсезона в медучреждения региона с присасыванием этих членистоногих обратилось около трех тысяч человек. Более 500-сот из них были привиты. После проведенных экспресс-исследований выявлено пять десятков инфицированных клещей. Восьми югорчанам поставлен диагноз «вирусный энцефалит», «бореллиоз» - у трех жителей округа. В основном, клещи нападают в лесу, на дачах, в городской черте. Так, например, в Сургуте зарегистрировано 213 случаев укуса клещами.

В Югре завершен второй этап акарицидных обработок. Между тем, специалисты рекомендуют югорчанам перестраховаться и, планируя отдых на природе или даже в парке, взять с собой противоклещевой репеллент. А если паукообразное все-таки укусило, рекомендуют обратиться в ближайшее медучреждение для его извлечения.