МТС предлагает перенести срок отмены внутрироссийского роуминга

МТС вынесло предложение перенести сроки отмены внутрироссийского роуминга на один год, сообщает «Meduza».

ФАС уже сообщали, что один из крупнейших сотовых операторов представили мотивированное ходатайство об отсрочке, но не указали, какой именно. При этом источник «Коммерсана» заметил, что перенос сроков на год — «это не совсем согласие отменить роуминг».

Ранее портал siapress.ru сообщил, что ФАС получила ответы от операторов «большой четверки» на предупреждение о выравнивании цен в роуминге внутри сети.

Добавим, что Мегафон хочет подать исковое заявление в суд против ФАС из-за требования ведомства отменить внутрисетевой роуминг,