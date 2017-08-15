В Нижневартовске пациентов стационара будут учить иностранным языкам

С пациентами Нижневартовской окружной клинической детской больницы будет заниматься лингвист-переводчик.

Теперь дети смогут улучшить свои знания по английскому языку и приступить к изучению испанского. В рамках сотрудничества с региональным некоммерческим благотворительным фондом «Мы вместе!» раз в неделю в детскую больницу будет приходить волонтер - лингвист-переводчик Марина Чурсинова.

Местом проведения занятий выбраны неврологическое и онкологическое отделения – как правило, сроки госпитализации в этих отделениях самые длительные. Уроки рассчитаны на 45 - 60 минут. Педагог уже провела первое занятие и отметила особенности занятий в больничных условиях.

«Здесь дети более внимательны и лучше воспринимают новый материал, с удовольствием участвуют в заданиях с элементами игры, - делится наблюдениями Марина Чурсинова. - При этом информация должна быть нескучной и интуитивно понятной. Поскольку в отделении находятся дети в возрасте от 8 лет и до 17, это для меня, как для учителя - определённый вызов. Это требует разработки плана занятия, которое было бы интересным и полезным детям всех возрастов и уровней подготовленности».