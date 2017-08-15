Яндекс.Такси хочет ввести страхование здоровья и жизни своих пассажиров

Сервис «Яндекс.Такси» хочет ввести страхование жизни и здоровья своих пассажиров. Сейчас ведутся переговоры с крупнейшими российскими страховыми компаниями, сообщает «Meduza».

По словам главы отдела регионального развития «Яндекс.Такси» Алексея Федотова, окончательный принцип работы страхования пока не определён. Перед запуском услугу протестирую в трех-пяти городах. «Возможно, согласиться на страхование своих поездок можно будет в меню приложения», — пояснил он. Выплаты после страхового случая могут составить до 2 миллионов рублей.

Стоит отметить, что источник «Коммерсанта» предположил, что страховой полис сделает поездку дороже на 3-5 рублей.

Напомним, что Яндекс и Uber объединили сервисы по заказу такси в России.