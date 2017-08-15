Центробанк создаст единую базу всех должников. Теперь перекредитоваться будет сложнее

Центробанк подготовил поправки в закон о бюро кредитных историй (БКИ), из них следует, что банки будут знать практически все о своих розничных клиентах. Сейчас банк обращаются за кредитной историей клиента в БКИ, с которым сотрудничает, но не имеет данных о займах хранящихся в других бюро. Новые поправки обяжут бюро предоставлять друг другу эти данные, сообщают «Ведомости».

Цель поправок оберечь людей от неподъемных долгов. Из-за жизненных обстоятельств, неспособности рассчитать свои силы или непонимания люди попадают в кабалу: набирают по 4-5 и более кредитов, рассчитаться с которыми они не могут. Таким образом, ЦБ хочет разделить эту обязанность между банками и заемщиками.

«И еще одно направление, которое мы прорабатываем в соответствии с вашим поручением, Владимир Владимирович, это ограничить максимальный долг по кредитам к доходам заемщика. То есть у нас сейчас в силу действительно низкой финансовой грамотности люди берут гораздо больше кредитов и долгов, чем могут позволить обслуживать их доходы», – заявила Эльвира Набиуллина председатель ЦБ.

Банки смогут выдать кредиты человеку, чья долговая/платежная нагрузка превышает установленный ЦБ потолок, но возможностей вернуть задолженность будет гораздо меньше.

Партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный заявил, что в закон можно прописать основания для отказа требований, например, если банк знал, что его заемщик перекредитован, но все равно выдал ему кредит.