Китайская корпорация может создать систему по сбору и утилизации мусора в Югре

В округе прошла встреча с делегацией корпорации «Тянь Ин», которую провел и.о. директора департамента промышленности округа Василий Дудниченко. Обсуждались вопросы создания в Югре системы сбора и утилизации отходов и реализации проектов полигонов для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов.

В разговоре приняли участие генеральный директор Фонда развития Югры Сергей Внуков, сотрудники отдела деппромышленности по обращению с отходами, представители органов власти Мегиона, Ханты-Мансийского района. Корпорацию «Тянь Ин» представляли заместитель директора по проектному научно-исследовательскому институту Лю Цзинь, менеджер проектов корпорации в России Геннадий Фурманов, торговый представитель в России Ли Цзай Линь, официальный представитель по Югре Вероника Курилова.

Отметим, ранее корпорация обратилась с письмом в Правительство Югры, предложив встретиться и выразив намерение посетить Ханты-Мансийск.

Руководитель деппромышленности отметил, что ежегодно в округе накапливается до 7 млн. тонн отходов, формирующих базу для обработки. Сейчас идет работа над созданием 5 проектов межмуниципальных полигонов в Нефтеюганском, Сургутском, Нижневартовском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах. Инвестиционная емкость проектов оценивается в сумме более 8 млрд. рублей. По проекту строительства и эксплуатации полигона в Нефтеюганском районе эксперты в настоящее время объявлен концессионный конкурс. Мощность полигона составит 90 тыс. тонн в год, срок эксплуатации объекта не менее 20 лет, бюджетный эффект от реализации проекта за это время оценивается в 950 млн. рублей

В свою очередь Лю Цзинь рассказал о деятельности корпорации, возможностях и технологиях, применяемых ею при утилизации отходов на мусороперерабатывающих заводах, размещенных в нескольких китайских провинциях. Мощность предприятий составляет от 500 тыс. до 1,3 млн. тонн отходов в год, период эксплуатации – до 30 лет. Спектр переработки и утилизации довольно широк: промышленные, строительные, бытовые, медицинские отходы. Результатом переработки является выработка электроэнергии и водоочистка.