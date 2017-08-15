​Ушел из жизни югорский литератор Андрей Тарханов

Накануне 14 августа скончался известный мансийский поэт Андрей Тархнов в возрасте 80-ти лет.
Свои соболезнования по этому поводу прислала губернатор Югры Наталья Комарова:
«Уважаемая Антонина Федоровна, близкие Андрея Семеновича Тарханова. Примите мои соболезнования в связи с постигшей всех нас утратой. Ушел из жизни Почетный гражданин Югры, член Союза писателей России, автор более 25 поэтических сборников, лауреат всероссийских и окружных премий».
«Андрей Семёнович Тарханов останется в нашей памяти одним из первых новаторов-литераторов Севера, одним из самых ярких мансийских поэтов.
Скорблю вместе с вами».
Как будут сносить балки? // Директор департамента имущественных и земельных отношений Сургутского района Юлия Маркова // ONLINE 15 августа в 16:00