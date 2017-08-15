Верхнюю одежду включат в перечень бесплатной ручной клади

Минтранс отредактирует новые правила провоза ручной клади в самолете. В перечень вещей, которые можно будет провозить бесплатно, добавят зимнюю верхнюю одежду, сообщает «Медуза».
Глава департамента госполитикии в области гражданской авиации Светлана Петрова отметила, что в России уже в сентябре начинают брать на борт зимнюю одежду при полете в северные регионы. Таким образом если зимняя одежда будет учитываться как ручная кладь, то будет возможен перевес.
Стоит отметить, что товары, купленные в DutyFree, будут входить в вес ручной клади. Петрова отметила, что по такой схеме будут работать только лоукостеры (бюджетные авиакомпании – прим. ред.).
Как будут сносить балки? // Директор департамента имущественных и земельных отношений Сургутского района Юлия Маркова // ONLINE 15 августа в 16:00