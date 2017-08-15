​Шарапова не вошла в список Forbes из-за проблем с мельдонием

Впервые с 2005 года в рейтинг Forbes не попала российская теннисистка Мария Шарапова, сообщают «Ведомости».

Главной причиной этого выделяют то, что спортсменка была дисквалифицирована за мельдоний, а это повлекло за собой отказ ряда спонсоров от сотрудничества с ней.

Стоит отметить, что возглавляет рейтинг, по-прежнему Серена Уильямс: доход американской теннисистки составляет $27 миллионов за год.

Попали в десятку в основном представительницы тенниса. Таким образом второе место занимает немка Ангелик Кербер ($12,6 млн), пятое – американка Венус Уильямс ($10,5 млн), шестое – испанка Гарбин Мугуруза ($7,7 млн), седьмое – датчанка Каролин Возняцки ($7,5 млн), восьмое – полячка Агнешка Радванска ($7,3 млн), девятое - канадка Эжени Бушар ($7,1 млн), 10-е – румынка Симона Халеп ($6,2 млн).