​Покупки из Dutyfree будут включать в вес ручной клади

Покупки, сделанные в магазинах Dutyfree, будут засчитывать в вес ручной клади при перелете на лоукостерах. Об этом рассказала директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова, сообщают «Ведомости».

По ее словам, речь идет о невозвратных билетах и компаниях (лоукостерах), которые предлагают цены значительно ниже рыночных. Петрова считает, что никто вас не заставит съесть или выпить то, что вы купили. Однако агент или сотрудник авиакомпании может заставить пассажира с большим пакетом из Dutyfree заплатить за перевес.

«Думаю, что аэропорты и авиакомпании сами в рамках коммерческих соглашений урегулируют вопрос бесплатного проноса покупок, сделанных в стерильной зоне», – сказала Петрова. «Если вы покупаете что-то тяжелое в чистой зоне аэропорта, то тогда летайте традиционными перевозчиками и платить дополнительно за покупки не придется», – отметила она.

Петрова разъяснила, что согласно новой редакции Воздушного кодекса для возвратных билетов установлена норма минимум в 10 кг, но пассажир имеет право бесплатно провезти и более, если летит с кем-то, таким образом, бесплатные килограммы можно суммировать.

Ранее портал siapress.ru сообщил, что клиенты «Аэрофлота» при совместном полете смогут суммировать свой багаж.