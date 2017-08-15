За полгода прибыль "Газпрома" упала в 11 раз

Согласно ежеквартальному отчету "Газпрома" о развитии компании за II квартал 2017 года с января по июнь чистая прибыль головной компании ПАО "Газпром" по стандартам РСБУ составила 17,376 млрд руб, сообщает "Коммерсант". Это в 11 раз меньше прибыли компании за аналогичный период прошлого года. Тогда доход компании составил 194,417 млрд руб.

Ранее Федеральная таможенная служба России сообщила, что доходы «Газпрома» от экспорта газа в период с января по июнь выросли на 19,5 % по сравнению с показателями прошлого года. В июле компания увеличила транзит газа через газопровод Opal, который принимает газ из Nord Stream в Германии.