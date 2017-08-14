Неожиданное продолжение. Онищенко предложил наказывать СМИ после выхода материалов о рэп-баттле

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал наказывать государственные СМИ за публикацию материалов о роликах, содержащих ненормативную лексику, сообщает РБК. Таким образом, Онищенко прокомментировал информацию о появлении видеозаписи рэп-битвы исполнителей Oxxxymiron против Гнойного.

Онищенко назвал появление информации об этом ролике в государственных СМИ безответственным и обвинил их в отсутствии профессионализма «с точки зрения тех денег, которые им дает государство».



«Я понимаю, какие-нибудь оппозиционные СМИ, но они живут по своим законам. Для государственных СМИ это недопустимо», — сказал депутат. По его мнению, надо внести изменения в законодательство и привлечь к ответственности тех, кто его нарушает. «Не просто пожурить, поругать, а более серьезными вещами», — сказал Онищенко.



По словам парламентария, ролик рэп-битвы набрал миллионы просмотров, и «все с гордостью об этом сообщали». «Особенно бесстыдно вели себя государственные каналы», — сказал Онищенко. Говоря о видео, он сказал, что там использовался «убогий» язык, а интернет в целом «отражает духовную убогость» общества.



На данный момент выпуск рэп-баттла Versus Battle с участие Oxxxymiron и Гнойного преодолеле отметку в семь миллионов просмостров. Сама битва прошла 6 августа в Санкт-Петербурге, а ее видеозапись была опубликована 14 августа. Жюри присудило победу рэперу Гнойному.