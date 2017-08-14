В Югре банкротят «Северавтотранс»: «В бюджете нет денег на обновление автобусного парка»

В Арбитражном суде ХМАО принято к рассмотрению заявление БУ ХМАО-Югры «Дирекция по эксплуатации служебных зданий» с требованием признать банкротом ОАО «Северавтотранс», главным акционером которого являются власти региона. Заявленные требования мотивированы наличием у ответчика задолженности, которая не оплачена им более трех месяцев. Речь идет о долге в размере 2 837 989 рублей 31 копейка, в том числе 2 602 489 рублей 63 копейки - основной долг, 173 089 рублей 68 копеек – пени.

Первое заседание суда уже состоялось. Представитель транспортной компании заявил, что на предприятии на сегодняшний день проводится процедура ликвидации общества. Также сторона ответчика ходатайства о переносе даты рассмотрения дела. Суд поддержал предложение и отложил вынесение решения. Следующее заседание, как указано в материалах, состоится в конце сентября.

С чем связаны данные долги – не поясняется. Возможно, это связано с нехваткой средств на обновление автопарка. Ранее, во время рабочего визита в Нижневартовск главы окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта, Валерий Фомагин сообщил, что для того, чтобы полностью укомплектовать автобусный автопарк в Югре необходимо два миллиарда рублей. Так как таких средств в бюджете региона нет, следует привлекать к увеличению единиц техники самих перевозчиков.