Россияне стали лучше вести семейный бюджет

Падение самооценки финансовой грамотности на фоне улучшения практик ведения семейного бюджета - признак роста финансовой грамотности россиян, передает «Интерфакс» результаты всероссийского опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ в мае.

В прошлом году хорошие или отличные оценки своей финансовой грамотности давали 24% россиян, сегодня - не более 12%. В то же время доля тех, кто полагает, что знаний и навыков нет или они неудовлетворительные, выросла с 25% до 38%. Число средних оценок осталось на прежнем уровне (50%).

Несмотря на снижение субъективных оценок своей финансовой грамотности, объективно финансовое поведение россиян показывает положительные изменения. С 2015 года постепенно растет доля семей, в которых ведется учет доходов и расходов (20% в 2015, 25% - в 2016 и 42% - в 2017 году). Также снижается число тех, кто не ведет учет, но знает, сколько было денег потрачено и сколько поступило (56% в 2016 и 41% в 2017 году). Доля тех, кто фиксирует и не знает суммы поступлений и трат, остается прежней (14%). Стоит отметить, что женщины более склонны вести семейный бюджет, нежели мужчины (47% против 36% соответственно).

Доля тех, кто перед приобретением финансовой услуги всегда сравнивает предложения разных организаций, с 2015 года постепенно снижается (39% в 2015 году, 27% - в 2017). И параллельно растет число тех, кто не делает этого никогда (11% в 2016 году и 18% - в 2017). Сравнивают условия предоставления финансовых услуг разных компаний чаще 25-44-летние (35%) и имеющие высшее образование (33%). Никогда не сравнивают предложения, как правило, россияне старше 55 лет (26%).