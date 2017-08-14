Россияне стали реже оформлять больничные листы, из них почти половина выдается в связи с болезнями органов дыхания, передает «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

«За последние несколько лет, действительно, прослеживается тенденция к снижению оформления больничных листов. Так, в 2016 г. было выдано 19,53 млн листов нетрудоспособности в сравнении с аналогичным периодом в 2015 г., когда было выдано 19,65 млн», - отмечается в сообщении.

По информации ведомства, такая тенденция объясняется активной вакцинацией, диспансеризациями и программами по формированию здорового образа жизни россиян. Оформление и выдача больничных листов не является прямым показателем здоровья населения, отметили в Минздраве.

«Россияне чаще оформляют больничные листы в связи с болезнями органов дыхания (40,3%), а именно ОРВИ, пневмонией, гриппом», - уточнили в ведомстве.