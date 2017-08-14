Сургутская администрация нашла очередной самострой

В субботу два замглавы Сургута, Алексей Жердев и Николай Кривцов, по обращениям жителей осмотрели проблемные участки города. Уже вполне привычно, одним и пунктов поездки стал самострой. Им оказалась пристройка на улице Энергетиков 3, на месте бывшего кафе «Рябинушка». Работы, как выяснилось, ведутся без разрешения, а подрядчик вообще неизвестен.

Помимо этого, на улице пересечении Югорского тракта и улицы Показаньева из-за прорыва теплосетей разобрали тротуар и до сих пор не восстановили, что оказалось крайне неудобно для жителей.





Уже ставшую одиозной яму на Ленина 11, которую «отремонтировали» набросав в нее кирпичей и булыжников, обещали заровнять на следующей неделе.





Последним пунктом поездки стала дорога возле кардиоцентра.

Как сообщил глава города Вадим Шувалов на своей странице в «Вконтакте», подобные осмотры по обращениям жителей станут в администрации еженедельными.