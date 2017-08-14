Начинается? Власти КНДР созвали ключевых послов на совещание в Пхеньян

Ключевые послы КНДР были созваны на совместное совещание в Пхеньян на фоне усиления международного давления на страну, передает Газета.ру.

«По всей видимости, в Северной Корее проводится встреча руководителей иностранных дипломатических миссий после призыва своих послов в крупных странах вернуться обратно в Пхеньян», — говорит один из северокорейских чиновников.

«В настоящее время Северная Корея вызвала в Пхеньян послов в основных государствах, предположительно, для проведения совещания дипломатического состава», — добавляет другой источник в правительстве Южной Кореи. Среди вернувшихся в Пхеньян дипломатов посол КНДР в Китае Ли Чжэ Рён, посол в России Ким Хён Чжун и постпред северокорейского государства при ООН Ча Сон Нам.

В Сеуле не исключают, что это событие может быть частью сбора послов Северной Кореи, который проводится в стране регулярно. Такую версию в ходе брифинга высказал представитель пресс-службы министерства юстиции Южной Кореи Байк Тхэ Хун. Он также напомнил, что в 2015 году Пхеньян для этих мероприятий созвал 43 своих посла со всего мира.

Тем не менее версию о том, что созыв послов связан с ужесточением международного давления на Пхеньян и недавним принятием резолюции ООН о санкциях против КНДР, исключать нельзя.