В России рухнули цены на зерно

Цены на зерно в регионах массовой уборки — центральной части России и Поволжье — по итогам прошлой недели обвалились на 250–700 руб. за тонну, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на обзор аналитического центра «Совэкон». Это крупнейшее падение в регионах с начала сезона, не было такого обвала и на старте предыдущего сельхозгода. Так, средние цены на пшеницу четвертого класса за неделю снизились на 275 руб., до 8,1 тыс. руб. за тонну. Ячмень подешевел на 250 руб., до 6,55 тыс. руб. за тонну, рожь — на 700 руб., до 5,3 тыс. руб. за тонну. Падение цен на пшеницу третьего класса было менее значительным — на 100 руб., до 8,95 тыс. руб. за тонну.

Предложение весьма высоко, на цены давит огромный урожай, объясняют в «Совэконе». Там повысили прогноз сбора зерна до 125,2 млн тонн (в том числе 77,9 млн тонн пшеницы). В 2016 году Россия собрала рекордные 120,7 млн тонн зерна (73,3 млн тонн пшеницы). Учитывая хорошую урожайность и высокие темпы уборки, в этом сезоне может быть побит рекорд СССР от 1978 года, когда собрали 127 млн тонн зерна. Минсельхоз пока сохраняет прогноз по сбору зерна на уровне 103–105 млн тонн.

На динамику внутренних цен также влияет нехватка элеваторных мощностей в Поволжье и недостаток вагонов для оперативной перевозки зерна, добавляют в «Соэвконе».

«Вагоны уже расписаны до сентября включительно с захватом части октября. В такой ситуации неизбежно образование излишков, поэтому падение внутренних цен может быть значительным»,— ожидает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Также на внутренних ценах сказалась начавшаяся перестройка зернового рынка, в ходе которой крупнейшие экспортеры отказываются от посредников и закупают зерно напрямую у производителей или комиссионеров.