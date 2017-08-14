Запасаемся попкорном. «Большая четверка» ответила ФАС на дело о роуминге

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ответы от операторов "большой четверки" на предупреждение о выравнивании цен в роуминге внутри сети, сообщает РИА Новости.

В ФАС не раскрывают содержание ответов, однако уточняют, что операторы также попросили аналитический отчет по результатам анализа рынка, на основании которого были сделаны предупреждения.

В "Мегафоне" также заявили, что подадут жалобу на ФАС, подчеркнув, что "исполнить предупреждение ведомства невозможно".

Ранее ФАС предупредила МТС, "Мегафон", "Вымпелком" (бренд "БиЛайн") и Tele2 о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и поездках по России, то есть фактически отменить внутрисетевой роуминг.

Ведомство посчитало необоснованной разницу цен в роуминге у абонентов "дорогих" и "дешевых" тарифов. В случае если операторы не выполнят предписания, им грозит штраф, а также взыскание дохода, полученного из-за этой разницы.

Операторы должны были изменить условия тарифных планов до 10-13 августа, либо мотивировать отказ от исполнения поручения. В Минкомсвязи высказывали опасения, что отмена роуминга повлечет за собой рост цен на сотовую связь. При этом в ФАС заверили, что тарифы вырастут на "доли копейки" за минуту.