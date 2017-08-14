Новые правила оповещения Россиян о черезвычайных ситуациях

Минкомсвязи разработали правила оповещения россиян о ЧС природного и техногенного характера, сообщает «Эхо Москвы».

Так согласно проекту закона, оповещения будут, приходит по смс, а также по средствам автодозвона и передачи голосового сообщения. Помимо этого сообщается, что пользователи будут автоматически перенаправлены на специально созданные страницы при выходе в интернет.

Министерство предлагает выпускать оповещения через час после получения информации о чрезвычайной ситуации. Стоит отметить, что новые правила коснуться операторов сотовой связи и интернет-провайдеров.