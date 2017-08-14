В Москве ФСБ задержала террористов, планировавших атаки в столице

ФСБ сообщила о задержании четырех членов группы, которые планировали теракты на объектах транспорта и крупных торговых площадках в Москве, сообщает «Коммерсант».

По данным ФСБ, задержанные гастарбайтеры организовали в Подмосковье лабораторию по производству взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств. По данным источников, на основе удобрений, содержащих селитру, они делали СВУ различной мощности, в которых в качестве поражающих элементов должны были использоваться саморезы и шарики от подшипников. Опасное производство было обнаружено, а найденные в нем бомбы и их элементы направлены на взрывотехническую экспертизу.

В ФСБ сообщили, что среди задержанных: куратор подготовки преступления — «эмиссар» ИГ, специалист по изготовлению взрывных устройств и два предполагаемых террориста-смертника. Однако один из них, очевидно, активно сотрудничающий со следствием, пока в суд доставлен не будет.

По данным ФСБ, в ходе первичных следственных действий было установлено, что теракты собирались организовать главари подразделений ИГ — некто Назаров и Ширинджонов. Оба сейчас находятся в Сирии и давно объявлены в международный розыск.