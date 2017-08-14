Банку «Югра» поможет саудовский принц. Главное, чтобы ЦБ лицензию вернул

Саудовский принц Аль-Валид бин Талал готов изучить возможность участия в капитале банка «Югра», у которого ЦБ отозвал лицензию, в случае восстановления его работы. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на пресс-службу основного акционера банка Алексея Хотина.

«Принц является крупнейшим акционером Citygroup (более 6% акций). Он выразил готовность рассмотреть возможность вхождения в капитал банка в случае восстановление работы финансового учреждения», — заявила пресс-служба Алексея Хотина.

Принц Аль-Валид бин Талал — племянник короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда. Его состояние оценивается более чем в $17 млрд. Принцу принадлежат доли в компаниях Four Seasons (вместе с Биллом Гейтсом они владеют 95% акций), CitiGroup, Twitter, 21st Century Fox, Disney. Он владеет отелями George V в Париже и Plaza в Нью-Йорке.

Напомним, ЦБ отозвал у «Югры» лицензию 28 июля. Регулятор подал иск о банкротстве банка. Собственники кредитной организации, которые уже оспаривают отзыв лицензии и предшествовавшее ему введение временной администрации, с такой оценкой состояния банка категорически не согласны и готовы к новым судебным тяжбам. Прецеденты, когда банки в суде возвращали лицензию, были.