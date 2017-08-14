​Губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко вместе с Р. Кадыровым скандировали "Ахмат — сила!» перед матчем с "Зенитом" // ВИДЕО

Председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов выложил в своем Instagram ролик, в котором вместе с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко, главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым выкрикивает кричалку «Ахмат ­– сила!». Также Даудов написал: «Наши друзья из Питера тоже болеют за АХМАТ! АХМАТ-СИЛА».

Видео с канала Nauskivatel – "Ахмат - Сила!" - кричит веселый Полтавченко.

Эту ситуацию прокомментировал Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко Андрей Кибитов.

«Георгий Сергеевич Полтавченко всегда болел, болеет и будет болеть за «Зенит».

А та фраза, которая появилась на известном видео, записывалась не вчера, и речь на этом видео идёт отнюдь не о футбольном клубе, – приводит слова Кибитова «Говорит Москва». – Если вы познакомитесь с историей Чеченской Республики, то кроме футбольного клуба их лозунг «Ахмат – сила!» является вообще лозунгом всех спортсменов в Чечне. У них достаточно много спортивных клубов, которые работают под названием «Ахмат». Насколько я знаю, на том видео, которое появилось, в этот момент обсуждали именно развитие спорта в Чеченской Республике».

Напомним, что Полтавченко вместе с официальной делегацией отправился в Чечню в начале августа.

Добавим, матч «Зенит» — «Ахмат» состоялся 13 августа в Санкт-Петербурге и завершился победой «Зенита» со счётом 4:0.