​За выходные автомобилисты Югры нарушили ПДД больше 8000 раз. Есть погибшие

За минувшие выходные на территории округа произошло 19 ДТП, в которых погибли 2 человек, в том числе 1 ребенок, а также 29 человек получили травмы, сообщает «УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре».

Всего за выходные было выявлено 8131 нарушение ПДД. Сотрудниками полиции было задержано 63 нетрезвых водителя, 40 из которых отказались от медицинского освидетельствования и 14 были задержаны повторно. Стоит отметить, что также было зафиксировано 118 случаев выезда на встречку.

Таким образом, 12 августа на 26 км автодороги «подъезд к с.п. Тундрино» водитель 17 лет управляя автомобилем «ВАЗ 21144» превысил скорость и не справился с управлением, автомобиль занесло и опрокинуло на проезжую часть. В результате ДТП погиб 11-летний ребенок, а водитель и ещё один пассажир получили травмы.

Госавтоинспекция округа обращает внимание автовладельцев на необходимость внимательного поведения на дороге.