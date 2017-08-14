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Мегафон будут судиться с ФАС из-за требования отменить внутрисетевой роуминг

Мегафон хочет подать исковое заявление в суд против Федеральной антимонопольной службы (ФАС) из-за требования ведомства отменить внутрисетевой роуминг, сообщают «Ведомости».

Компания выразила свое мнение, что исполнить предупреждения ФАС невозможно. «Мы уже давно предоставляем возможность выбора нашим абонентам различных тарифных планов, где стоимость разговоров не отличается от домашнего региона, и различные опции, позволяющие оптимизировать расходы абонентов. Сегодня компания направит исковое заявление в суд», – сообщили в «Мегафоне».

Ранее портал siapress.ru сообщил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольные дела в отношении МТС, «МегаФона», «Вымпелкома» и Tele2.


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Сегодня в 16:22, просмотров: 43, комментариев: 0


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