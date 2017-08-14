Туристы не отказываются от Турции из-за вируса Коксаки, но требуют скидок

Туристы не отказались от поездок в Турцию, после того как Роспотребнадзор заявил об угрозе здоровью отдыхающих из-за распространения вируса Коксаки на курортах Антальи. Тем не менее они начали активно просить скидки на туры, сообщают «Ведомости».

Туроператоры ожидали, что туристы откажутся от поездок в Турцию, но этого не произошло, сообщил гендиректор группы компаний TBS Рашад Мамедов. По его словам, компания стала получать «немало звонков от туристов о скидках». Пока что из российских туристов досрочно прервали отдых в Турции лишь единицы. Их общее количество не превышает 1 процента от всего объёма.